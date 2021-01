Kaiserslautern

Kaiserslautern: Röser wird an Türkgücü München ausgeliehen

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern verleiht Offensivspieler Lucas Röser an Liga-Rivale Türkgücü München. Die Leihe des 27-Jährigen läuft bis zum Ende der laufenden Spielzeit, wie die Pfälzer am Mittwoch mitteilten. Der gebürtige Pfälzer Röser war von Dynamo Dresden zum FCK gewechselt und hatte zuvor auch für die zweiten Mannschaften des FSV Mainz 05 und der TSG Hoffenheim gespielt. Rösers Vertrag in Kaiserslautern läuft noch bis zum 30. Juni 2022.