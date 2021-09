Kaiserslautern

Kaiserslautern ohne Kapitän Jean Zimmer zum TSV Havelse

Der 1. FC Kaiserslautern strebt beim TSV Havelse am Samstag (14.00 Uhr) den dritten Sieg in Folge an. Zuletzt blieben die Pfälzer in der 3. Fußball-Liga drei Mal hintereinander ungeschlagen, kassierten jeweils kein Gegentor und arbeiteten sich so ins Tabellenmittelfeld vor. Trotz des Formanstieges seiner Mannschaft ist Trainer Marco Antwerpen vor dem zuletzt stark aufspielenden Schlusslicht gewarnt.