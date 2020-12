Archivierter Artikel vom 02.11.2020, 21:10 Uhr

Kaiserslautern

Kaiserslautern nach 0:0 gegen Rostock weiter sieglos

Der 1. FC Kaiserslautern bleibt in der 3. Fußball-Liga weiter sieglos auf einem Abstiegsplatz. Die Roten Teufel trennten sich am Montagabend zum Abschluss des achten Spieltages vom Tabellenführer Hansa Rostock in einer umkämpften Partie torlos. Nach einer Roten Karte für Marius Kleinsorge (86.) wegen einer Notbremse beendeten die Hausherren das Spiel vor leeren Rängen in Unterzahl. „Wir waren heute klar verbessert. Es tut aber weh, wenn man keine Spiele gewinnt“, sagte FCK-Trainer Jeff Saibene bei Magenta Sport.