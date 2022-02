Kaiserslautern

Kaiserslautern mit Serie und Personalsorgen nach Zwickau

Vor knapp einem Jahr feierte Marco Antwerpen mit einem Auswärtssieg beim Erzrivalen Waldhof Mannheim sein Debüt als Cheftrainer des 1. FC Kaiserslautern. Damals befand sich der Fußball-Drittligist in akuter Abstiegsgefahr – zwölf Monate später ist der FCK einer der Aufstiegskandidaten. Die Pfälzer treten beim FSV Zwickau am Samstag (14.00 Uhr) mit einer Serie von neun ungeschlagenen Spielen und als Tabellenzweiter an.