31.08.2020, 14:50 Uhr

Kaiserslautern leiht Pourié vom Karlsruher SC aus

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat sich für die kommende Saison mit Offensivspieler Marvin Pourié vom Karlsruher SC verstärkt. Der 29-Jährige kommt auf Leihbasis vom Zweitligisten, in dessen Planungen er keine Rolle mehr spielte. Pourié bringt die Erfahrung von 34 Zweitligaspielen, 69 Drittligapartien und 134 Erstligaeinsätzen in Dänemark mit. „Mit ihm bekommen wir einen körperlich robusten, schnellen und torgefährlichen Mittelstürmer. Er ist ein gestandener Spieler, der uns mit seiner Erfahrung sofort helfen wird“, kommentierte FCK-Sportdirektor Boris Notzon am Montag den Transfer.