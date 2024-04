Kaiserslautern kann wieder auf Torhüter Krahl setzen

Foto: Daniel Karmann/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Wieder mit seinem etatmäßigen Stammtorhüter Julian Krahl geht Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern am Samstag (13.00 Uhr/Sky) in das Kellerduell mit dem SV Wehen Wiesbaden. Krahl hatte am 16. März beim 1:1 bei Hannover 96 eine Handverletzung erlitten, steht aber seit einigen Tagen wieder im Mannschaftstraining. «Julian hat gut trainiert, keine Rückschläge erlitten und wird am Samstag im Tor stehen», sagte FCK-Trainer Friedhelm Funkel am Donnerstag.

Beide Mannschaften befinden sich in einer Negativserie. Kaiserslautern verlor die drei vergangenen Spiele, Wiesbaden erlitt sogar vier Niederlagen am Stück. Vor der Partie im Fritz-Walter-Stadion liegt der FCK als 17. zwei Punkte hinter den Gästen und könnte diese mit einem Sieg in der Tabelle überholen. «Das ist ein Spiel, das sehr, sehr wichtig ist. Wir müssen sehr, sehr konzentriert reingehen. Dazu müssen wir mutig sein, immer wieder den Weg nach vorne suchen und dürfen die Defensive nicht vernachlässigen», betonte Funkel.

«Wir wissen, dass wir noch das ein oder andere Spiel gewinnen müssen. Gegen wen, ist mir eigentlich egal, aber wir sollten damit am Samstag anfangen.» Insgesamt gab sich der 70 Jahre alte Trainer-Routinier weiter optimistisch, dass seine Mannschaft den Klassenerhalt noch schafft. «Es wäre fatal, wenn ich nicht daran glauben und mit Optimismus vorangehen würde. Ich glaube an die Mannschaft. Sie hat Potenzial und kann und muss sich steigern. Es geht aber nur mit Arbeit und Leidenschaft», sagte Funkel.

Mittelfeldspieler Julian Niehues erlitt am vergangenen Freitag beim 1:2 bei der SpVgg Greuther Fürth einen Kreuzbandriss. Für Niehues, der am Saisonende zu Bundesligist 1. FC Heidenheim wechselt, ist die Spielzeit beendet. Auch Hendrick Zuck fehlt weiterhin wegen eines Kreuzbandrisses. Ansonsten stehen Funkel alle Spieler zur Verfügung. Für die Partie gegen Wehen Wiesbaden hat der FCK bislang 41 315 Karten verkauft.

