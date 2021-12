Kaiserslautern in München ohne gesperrten Trainer Antwerpen

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der 1. FC Kaiserslautern muss bei seinem letzten Hinrundenspiel in der 3. Fußball-Liga bei Türkgücü München auf seinen Trainer Marco Antwerpen verzichten. Der 50-Jährige ist nach seiner vierten Verwarnung in dieser Saison gesperrt und kann die Partie am Freitag (19.00 Uhr) nur von der Tribüne aus verfolgen.