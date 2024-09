Kaiserslautern

2. Fußball-Bundesliga

Kaiserslautern in Hannover vor hoher Auswärtshürde

Von dpa/lrs

Kaiserslauterns Marlon Ritter.

Der Zweitligist will den Anschluss an die Spitze halten. Dafür müssen die Pfälzer beim punktgleichen Rivalen in Hannover bestehen.