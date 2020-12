Archivierter Artikel vom 21.08.2020, 17:00 Uhr

Kaiserslautern

Kaiserslautern im Südwest-Pokalfinale ohne Zuck

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern geht am Samstag als Favorit ins Verbandspokalfinale gegen Oberligist Alemannia Waldalgesheim. „Wir nehmen diese Rolle natürlich an“, sagte FCK-Trainer Boris Schommers vor der Partie gegen den Oberliga-Aufsteiger SV Alemannia Waldalgesheim, die von 16.45 Uhr an in Pirmasens ausgetragen wird. 150 Zuschauer sind zugelassen.