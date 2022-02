Kaiserslautern

Kaiserslautern holt einen Punkt gegen Magdeburg

Der 1. FC Kaiserslautern hat sich im Spitzenspiel der 3. Fußball-Liga gegen Tabellenführer 1. FC Magdeburg einen Punkt erkämpft. Beim 2:2 (0:1) sahen die 10.000 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion am Samstag ein Klassespiel, in dem die Gäste durch Sirlord Conteh (32. Minute) und Baris Atik (55./Foulelfmeter) zweimal in Führung gingen. Boris Tomiak (51.) und Hendrick Zuck (67.) glichen für die Roten Teufel jeweils aus.