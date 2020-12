Archivierter Artikel vom 23.10.2020, 14:20 Uhr

Kaiserslautern

Kaiserslautern hofft in kritischer Lage auf Sieg in Meppen

Vor dem Kellerduell beim SV Meppen (Samstag, 14.00 Uhr) wird die angespannte Situation beim weiter sieglosen 1. FC Kaiserslautern immer noch von der schweren Verletzung von Dominik Schad überlagert. Der Außenverteidiger brach sich am Mittwoch in der 3. Fußball-Liga beim 1:1 gegen den FC Ingolstadt das Wadenbein und fällt mehrere Monate aus. FCK-Trainer Jeff Saibene hatte am selben Abend noch Kontakt mit dem 23-Jährigen.