Archivierter Artikel vom 03.07.2020, 15:50 Uhr

Kaiserslautern hofft auf siegreichen Saison-Ausklang

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der 1. FC Kaiserslautern will sich mit einem Sieg aus der Corona-Saison in der 3. Fußball-Liga verabschieden. Im letzten Saisonspiel empfangen die Pfälzer am Samstag (14.00 Uhr) Tabellenführer Bayern München II. „Das wird noch einmal ein schweres Spiel für uns. Wir werden aber alles in die Waagschale werfen, um die Bayern zu ärgern“, sagte FCK-Trainer Boris Schommers am Freitag.