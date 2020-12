Archivierter Artikel vom 18.06.2020, 19:40 Uhr

Kaiserslautern hofft auf nächste Chance zum Klassenerhalt

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Gegen den KFC Uerdingen hat Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern am Samstag (14.00 Uhr) die nächste Chance einen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Weil der FSV Zwickau am Mittwochabend bei Sonnenhof Großaspach mit 0:1 verlor, haben die Roten Teufel fünf Spieltage vor Ende der Saison weiter sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.