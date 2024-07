Kaiserslautern gewinnt Test gegen Qarabağ

Kaiserslautern freut sich über den Sieg in einem Testspiel. Das Team von Neu-Trainer Markus Anfang zeigt sich in guter Verfassung.

Imst (dpa/lrs). Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern befindet sich bereits in guter Frühform. Das Team von Neu-Trainer Markus Anfang gewann in Imst ein Testspiel gegen den aserbaidschanischen Meister Qarabağ Ağdam mit 3:1 (2:0).

Die Pfälzer gingen in der 23. Minute durch ein Eigentor des vorjährigen Europa-League-Teilnehmers in Führung, die Marlon Ritter (39.) mit einem Freistoß ausbaute. Kurz nach dem Wechsel erhöhte Boris Tomiak (47.) per Foulelfmeter. Elvin Cafarquliyev (70.) verkürzte für Qarabağ. In der ersten Halbzeit parierte FCK-Torwart Julian Krahl einen Strafstoß der Aserbaidschaner.