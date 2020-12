Kaiserslautern gewinnt letzten Saison-Test gegen Sandhausen

Archivierter Artikel vom 05.09.2020, 15:50 Uhr

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der 1. FC Kaiserslautern hat eine Woche vor dem Pflichtspielstart in die neue Saison durch einen 3:0-Testspielsieg gegen den SV Sandhausen weiteres Selbstvertrauen getankt. Allerdings überzeugte der Fußball-Drittligist dabei vor allem in der zweiten Halbzeit gegen den Zweitligaclub. „Mit diesem Test bin ich sehr zufrieden. Wir wollten noch einmal ein paar Dinge optimieren, die mir im Verlauf der Vorbereitung nicht so gefallen haben. Das ist uns sehr gut gelungen“, sagte Kaiserslauterns Trainer Boris Schommers.

Man werde sich nun von Montag an gezielt auf die 1. Runde im DFB-Pokal vorbereiten. Dort empfängt der FCK am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) im Fritz-Walter-Stadion Zweitligist Jahn Regensburg.

Marius Kleinsorge, der vor der Saison aus Meppen in die Pfalz wechselte, entschied die Partie gegen Sandhausen zehn Minuten vor dem Ende mit einem Doppelschlag. Auch der Mittelfeldspieler war froh über die gelungene Generalprobe der Roten Teufel: „Das war ein guter Schritt nach vorne. Meine beiden Tore sind da aber nicht so wichtig, wir haben als Mannschaft sehr gut funktioniert.“

Für die Partie gegen Regensburg sieht Kleinsorge seine neues Team gut gerüstet. „Ich glaube, dass wir eine gute Qualität in der Mannschaft haben, um einen Zweitligisten zu schlagen. Wir werden uns jetzt gut vorbereiten und am Sonntag versuchen, eine Runde weiterzukommen“, meinte er.

Gegen Regensburg müssen die Pfälzer noch auf ihre Anhänger verzichten. Ob zum Saisonauftakt der 3. Liga gegen Dynamo Dresden erstmals seit Anfang März wieder einige Fans ins Fritz-Walter-Stadion dürfen, soll sich am 15. September entscheiden.