Kaiserslautern geht mit Zuversicht ins letzte Heimspiel 2021

Im letzten Heimspiel des Jahres will der 1. FC Kaiserslautern mit einem Sieg gegen Viktoria Köln seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte der 3. Fußball-Liga festigen. Trainer Marco Antwerpen erwartet am Samstag (14.00 Uhr) allerdings eine schwere Aufgabe. „Köln ist in einer ähnlichen Situation wie wir gewesen und hat sich unten heraus gekämpft. Sie sind mit den Siegen, die sie geholt haben, gewachsen“, warnte Antwerpen am Freitag vor dem Gegner.