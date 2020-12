Archivierter Artikel vom 28.04.2020, 10:30 Uhr

Mainz

Kaiserslautern für Einwanderung von Fachkräften zuständig

Die Ausländerbehörde in Kaiserslautern erhält die zentrale Zuständigkeit für das beschleunigte Verfahren zur Einwanderung von Fachkräften in Rheinland-Pfalz. Das Integrationsministerium und die Stadt Kaiserslautern unterzeichneten dazu eine Grundsatzvereinbarung, wie beide am Dienstag mitteilten. Die Ausländerbehörde werde die Aufgaben aus der Umsetzung des neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetzes am 1. Januar 2021 übernehmen. Bis dahin sind alle 36 Ausländerbehörden im Land zuständig.