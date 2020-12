Kaiserslautern

Kaiserslautern feiert gegen Lübeck ersten Saison-Heimsieg

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern kann zuhause doch noch gewinnen. Gegen Aufsteiger VfB Lübeck siegten die Pfälzer am Mittwochabend in einem schwachen und chancenarmen Spiel im Fritz-Walter-Stadion mit 1:0 (0:0). Der eingewechselte Marlon Ritter erzielte in der 88. Minute den erlösenden Siegtreffer für die Roten Teufel. In der ersten Halbzeit trafen Lübecks Soufian Benyamina (27.) und Kaiserslauterns Kenny Redondo (28.) jeweils nur Aluminium. Der FCK verbesserte sich durch den ersten Heimerfolg in dieser Saison mit nun 13 Punkten auf den 14. Tabellenplatz.