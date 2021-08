Kaiserslautern

Kaiserslautern darf inzidenzunabhängig 20.000 Fans zulassen

Der 1. FC Kaiserslautern darf sein Heimspiel am Samstag (14.00 Uhr) auf Basis der gängigen Hygieneregeln und einer Überprüfung der 3G-Regel vor 20.000 Zuschauern bestreiten. 1000 Tickets sollen dabei an die Fans der Gastmannschaft TSV 1860 München gehen. Wie der FCK am Montag mitteilte, wurde dem Antrag nach Abstimmungen zwischen dem Club und den lokalen Sicherheitsbehörden und der Prüfung des Schutz- und Hygienekonzepts durch die Stadtverwaltung Kaiserslautern stattgegeben. Diese Entscheidung sei im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit gefallen, hieß es.