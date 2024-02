Kaiserslautern bestätigt: Funkel neuer Trainer

ARCHIV – Der ehemalige Bundesliga-Trainer Friedhelm Funkel mit seiner Ehefrau Anja. Foto: Marcus Brandt/dpa

Kaiserslautern (dpa) – Trainer-Oldie Friedhelm Funkel soll den 1. FC Kaiserslautern vor dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga retten. Der 1. FC Kaiserslautern bestätigte am Mittwoch, dass der 70-Jährige die Nachfolge des beurlaubten Dimitrios Grammozis antritt. Funkel soll am Nachmittag bereits seine erste Übungseinheit auf dem Betzenberg leiten. Matthias Lust stößt als Assistent zu seinem Trainerteam.

Über die Verpflichtung Funkels hatten zuvor mehreren Medien berichtet. Unter Grammozis hatte der Traditionsclub zuletzt fünf von sechs Liga-Spielen verloren, war aber ins DFB-Pokal-Halbfinale eingezogen. Am Mittwochvormittag informierte der Tabellen-16. über die Freistellung des Deutsch-Griechen.

Der frühere FCK-Profi Funkel hatte zuletzt 2021 den 1. FC Köln für ein paar Monate trainiert und vor dem Abstieg aus der Bundesliga bewahrt. In seiner aktiven Zeit bestritt er von 1980 bis 1983 89 Pflichtspiele für Lautern. Mit weit über 1000 Bundesliga- und Zweitligaspielen als Trainer und Spieler und elf Trainerstationen – davon zweimal in Köln – kennt Funkel das Geschäft so gut wie kaum ein anderer.

Mitteilung des Vereins