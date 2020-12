Kaiserslautern bei Saibenes Debüt mit Remis in Wiesbaden

Archivierter Artikel vom 05.10.2020, 21:20 Uhr

Hikmet Cifti hat dem 1. FC Kaiserslautern mit einem Last-Minute-Tor zum 2:2 (0:2) beim SV Wehen Wiesbaden den ersten Punkt in der neuen Drittliga-Saison beschert und Trainer Jeff Saibene vor einem Fehlstart bewahrt. Vor 1390 Zuschauern traf Cifti in der vierten Minute der Nachspielzeit zum Endstand. Zuvor hatte Janik Bachmann (79.) den Anschluss erzielt. Paterson Chato (9.) und Philipp Tietz (34./Handelfmeter) erzielten vor der Pause die Tore für den Zweitliga-Absteiger. „Die erste Halbzeit war nicht gut. Nach der Pause haben wir extrem Moral bewiesen“, sagte Saibene.

Die Hessen verpassten durch den späten Ausgleich den Sprung auf einen Aufstiegsplatz. Der FCK, der sich kurz vor dem Ende der Transferperiode die Dienste von Flügelspieler Kenny Prince Redondo (SpVgg Greuther Fürth) und Angreifer Daniel Hanslik (Holstein Kiel) gesichert hatte, bleibt trotz des späten Erfolgserlebnisses auf einem Abstiegsplatz.

Dennoch kam das Remis einem Sieg gleich. „Wir haben ans uns geglaubt. Es fühlt sich gut an, dass wir kurz vor dem Ende noch das 2:2 gemacht haben. Wir müssen diesen Punkt jetzt mit in die Trainingswoche nehmen“, sagte Bachmann. Am kommenden Samstag steht für die Pfälzer vor heimischer Kulisse das Südwest-Derby gegen Waldhof Mannheim an.