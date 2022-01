Kaiserslautern

Kaiserslautern auch gegen Halle mit bis zu 1000 Zuschauern

Nach einer Entscheidung der zuständigen Behörden darf Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern sein Heimspiel gegen den Halleschen FC am Samstag (14.00 Uhr) erneut vor 1000 Zuschauern austragen. Der Ticketvorverkauf an Mitglieder und Dauerkarteninhaber beginnt am Donnerstag. Das teilten die Pfälzer am Mittwoch mit.