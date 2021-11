Kaiserslautern/Mainz

Kaiserslauterer Schülerin gewinnt Plakatwettbewerb

Mit einem Plakat gegen das Komasaufen hat die 14-jährige Schülerin Emma West aus Kaiserslautern den landesweiten Wettbewerb „bunt statt blau“ gewonnen. Nach Angaben der Krankenkasse DAK-Gesundheit von Dienstag nahmen rund 4000 Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland an dem Plakatwettbewerb teil. Das Bild der Schülerin des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Kaiserslautern geht nun ins Bundesfinale. Die Gewinner sollen am 30. November feststehen.