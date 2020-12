Archivierter Artikel vom 21.10.2020, 12:50 Uhr

Kaiserslautern

Kaiserslauterer OB rät von Halloween-Feiern ab

Der Kaiserslauterer Oberbürgermeister, Klaus Weichel (SPD) hat von Halloween-Feierlichkeiten abgeraten. „Dass Kinder in den Abendstunden in größeren Gruppen um die Häuser ziehen, um bei den Nachbarn „Süßes oder Saures“ zu verlangen, stellt in diesem Jahr angesichts der Infektionsgefahr ein unkalkulierbares Risiko dar“, teilte Weichel am Mittwoch mit. Auch Halloween-Partys unter Jugendlichen oder Erwachsenen seien in diesem Jahr nicht angemessen.