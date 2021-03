Wiesbaden/Saarbrücken

Kaiserschnittrate im Saarland bundesweit am höchsten

Im Saarland wird mehr als ein Drittel der Kinder per Kaiserschnitt entbunden. Mit einem Anteil von 34,8 Prozent liege die Kaiserschnittrate im Saarland damit bundesweit am höchsten, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. Deutschlandweit lag die Rate im Jahr 2019 bei 29,6 Prozent – das war etwas mehr als im Jahr zuvor (29,1 Prozent).