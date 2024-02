Känguru im Saarland wieder eingefangen

Wadern (dpa). Das am Montag im Nordsaarland entlaufene Känguru ist wieder bei seiner Besitzerin. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, lockte die Eigentümerin in Wadern das Tier an und fing es dann ein.

Eine 40-jährige Autofahrerin hatte es am Montagmorgen vor ihrem Wagen auf einer Straße beobachtet, wie die Polizei am Montag mitgeteilt hatte. Weil die Frau davon ausgegangen sei, dass ihr die Beobachtung niemand glauben würde, habe sie das Tier fotografiert.

