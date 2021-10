Bad Kreuznach

Kabinett geht in Klausur

Das rheinland-pfälzische Kabinett geht zum ersten Mal in dieser Wahlperiode in Klausur. Der Ministerrat befasst sich bei dieser internen Sitzung am heutigen Dienstag mit der Umsetzung des Koalitionsvertrags. Es geht auch um die Erwartungen der Ampel-Landesregierung an eine neue Bundesregierung. Im Anschluss an die Beratungen in einem Hotel in Bad Kreuznach sprechen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Klimaschutzministerin Anne Spiegel (Grüne) und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) (16.00 Uhr) über die Ergebnisse. Der Ministerrat kommt traditionell einmal im Jahr zu einer Klausur zusammen.