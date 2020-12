Archivierter Artikel vom 08.09.2020, 14:00 Uhr

Mainz

Kabinett beschließt Entwurf für neues Landesinklusionsgesetz

Die Stellung des rheinland-pfälzischen Behindertenbeauftragten soll gestärkt werden. Der Beauftragte soll zusätzlich als Schlichtungsstelle wirken, an die sich die Bürger in dem Bundesland wenden können. Das sieht der Entwurf des neuen Landesinklusionsgesetzes vor, den das Kabinett am Dienstag beschlossen hat und der in den Landtag eingebracht werden soll. Darin wird auch die Anerkennung der Deutschen Gebärdensprache und lautsprachlicher Gebärden als Kommunikationsform geregelt.