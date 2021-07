Mainz

Kabinett berät nach Unwetter über Katastrophenhilfe

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat am Donnerstag in einer Sondersitzung über die Lage nach dem Unwetter in der Eifel und die Organisation der Katastrophenhilfe beraten. Für die Abstimmung zwischen Land, Kommunen, Polizei, Technischem Hilfswerk (THW), Bundeswehr, Hilfsorganisationen, anderen Bundesländern und weiteren Akteuren wurde bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier eine ständig besetzte Koordinierungsstelle eingerichtet, wie die Staatskanzlei mitteilte. „Dort laufen alle Lagemeldungen der Landkreise und kreisfreien Städte zusammen.“ Auch werden dort alle Anforderungen koordiniert und Prioritäten gesetzt.