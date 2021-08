Mainz

Kabarettarchiv will Kleinkunst-Netzwerk ausbauen

Das Deutsche Kabarettarchiv will die Zusammenarbeit mit anderen Kultureinrichtungen weiter ausbauen. Ein positives Signal dafür sei die jetzt mit dem Joachim-Ringelnatz-Museum in Cuxhaven vereinbarte Ausleihe von Zeichnungen und Gemälden dieses Kabarettisten, Schriftstellers und Malers, erklärte die Vorstandsvorsitzende der das Archiv tragenden Stiftung, die Mainzer Kulturdezernentin Marianne Grosse (SPD). Die Leiterin des Archivs, Martina Keiffenheim, sagte, sie wolle das Netzwerk mit Einrichtungen wie dem Caricatura Museum in Frankfurt am Main und dem Deutschen Tanzarchiv in Köln weiter ausbauen.