In der Justizvollzugsanstalt Diez werden die Briefwahlunterlagen für alle wahlberechtigten Rheinland-Pfälzer gedruckt – plus Sicherheitszuschlag. Der Wahlbrief für den neuen Landtag ist diesmal rötlich und nicht Orange.

Mainz (dpa/lrs). Die Briefwahl wird bei der Landtagswahl am 14. März voraussichtlich so gefragt sein wie nie zuvor. „Es ist davon auszugehen, dass der Anteil der Briefwähler, der bei den zurückliegenden Wahlen immer stärker auf zuletzt 30,6 Prozent angestiegen ist, sich angesichts der Corona-Pandemie noch einmal deutlich erhöhen wird“, sagte Hans Ulrich Weidenfeller vom Büro des Landeswahlleiters der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Der Landeswahlleiter ist sogar auf den rechtlich möglichen, aber unwahrscheinlichen Fall einer landesweiten Briefwahl vorbereitet. „Es wurden 3,2 Millionen Unterlagen ausgeschrieben, die theoretisch für eine 100-prozentige Briefwahl ausreichen würden.“ Darin ist ein „Sicherheitszuschlag“ enthalten, „falls Wahlscheine/Briefwahlunterlagen wegen Unzustellbarkeit erneut ausgestellt werden müssen“. Zur Wahl aufgerufen sind rund 3,1 Millionen Rheinland-Pfälzer.

Die vielen Wahlunterlagen für die – zusammen mit Baden-Württemberg – erste Landtagswahl in der Pandemie treibt auch die Kosten hoch. Allein für alle Umschläge – Briefwahlumschlag, Stimmzettel- und Wahlumschlag – müsse die Landesregierung rund 170 000 Euro bezahlen.

Gedruckt werden die Wahlunterlagen in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Diez – eine Herausforderung: Denn der „großvolumige Auftrag“ muss unter den einschränkenden Pandemie-Bedingungen und Hygienemaßnahmen mit Hochdruck erledigt werden, wie es im Justizministerium heißt.

Von der JVA gehen die Wahlunterlagen direkt an die Kommunen. Ein Hersteller für das rötliche Papier für den Wahlbrief mit dem ausgefüllten Stimmzettel an die Kommunen sei mit einiger Mühe in Spanien gefunden worden. Diese sind diesmal nicht Orange wie bei anderen Landtagswahlen, sondern Rot, damit sie noch für die Bundestagswahl am 26. September verwendet werden könnten, wenn sie übrig bleiben, wie Weidenfeller erläuterte.

Die Briefwahlunterlagen für die Landtagswahl stünden den Kommunen von Mitte Januar an zur Verfügung. Sie werden in einem weißen Umschlag verschickt und enthalten: den Wahlschein, einen hellblauen Stimmzettelwahlumschlag für den ausgefüllten Stimmzettel und den roten Wahlbriefumschlag, in dem der hellblaue Stimmzettelumschlag mit dem Stimmzettel an die Kommune geschickt wird.

Am 6. Januar werde über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge und Listen entschieden, im Anschluss könnten dann die Stimmzettel gedruckt werden. Vor Ende Januar oder Anfang Februar sei aber nicht mit dem Beginn der Briefwahl zu rechnen.