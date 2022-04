Mainz

Corona-Maßnahmen

Justizministerium: JVA entscheiden selbst über Maskenpflicht

Im Gegensatz zu einigen anderen Bundesländern gibt es in Rheinland-Pfalz keine allgemeine Maskenpflicht in Gefängnissen. «Die Justizvollzugseinrichtungen entscheiden vor dem Hintergrund unterschiedlicher baulicher Situationen, Aufgabenstellungen und organisatorischer Bedingungen selbst über das Tragen von Masken», sagte eine Sprecherin des Justizministeriums in Mainz. Im Nachbarland Hessen dagegen müssen beispielsweise in einigen Bereichen und Abteilungen Mitarbeiter und Inhaftierte Masken weiterhin tragen.