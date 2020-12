Archivierter Artikel vom 12.06.2020, 16:20 Uhr

Justizministerium für „Rabattmodell“ in Bußgeldverfahren

Saarbrücken (dpa/lrs) – Zu schnell gefahren oder mit dem Handy am Steuer erwischt? Wer wegen einer Ordnungswidrigkeit eine Geldbuße bekommt, dazu steht und sie rasch bezahlt, sollte nach Ansicht des saarländischen Justizministeriums einen „Rabatt“ bekommen. Einen entsprechenden Antrag habe das Ministerium anlässlich der laufenden Beratungen zu effektiveren Bußgeldverfahren im Bundesrat mit dem Justizministerium von Nordrhein-Westfalen eingebracht, teilte das Ministerium am Freitag in Saarbrücken mit.