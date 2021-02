Mainz

Justizminister Mertin warnt vor Pleitewelle

Der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) zeigt sich besorgt, dass die Zahl der Firmeninsolvenzen im Verlauf des Jahres deutlich zunehmen könnten. „Die angeordneten Schließungen im Handel und im Dienstleistungssektor bergen die Gefahr einer bisher nicht gekannten Flut von Insolvenzverfahren an unseren rheinland-pfälzischen Gerichten“, erklärte der Minister am Donnerstag in Mainz.