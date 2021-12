Mainz

Justizminister Mertin besucht Mitarbeiter der JVA Diez

Justizminister Herbert Mertin (FDP) hat am Freitag die Justizvollzugs- und Sicherungsverwahrungsanstalt Diez besucht, um den Mitarbeitern an Heiligabend für ihren Dienst zu danken. Für alle Bedienstete, die an Heiligabend ihren Dienst verrichten, gab es als Zeichen der Anerkennung kleine Geschenke.