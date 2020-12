Archivierter Artikel vom 29.06.2020, 13:00 Uhr

Offenbach/M

Juni-Wetter im Saarland war vergleichsweise zu warm

Offenbach/M./Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Juni-Wetter ist im Saarland vergleichsweise etwas zu warm ausgefallen. Wie aus einer vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag in Offenbach hervorgeht, lag die Temperatur im Durchschnitt landesweit bei 16,6 Grad Celsius. Das war 1,0 Grad mehr als im Schnitt in der international gültigen Referenzperiode der Jahre 1961 bis 1990. Die Sonne schien 200 Stunden lang (Juni 2019: 204 Stunden).