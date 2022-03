Greimerath/Wittlich

Bernkastel-Wittlich

Junger Autofahrer rast gegen Baum und wird schwer verletzt

Ein 21 Jahre alter Autofahrer ist im Kreis Trier-Saarburg gegen einen Baum gerast und schwer verletzt worden. Er kam am Samstag in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Wittlich mitteilte. Lebensbedrohlich sind die Verletzungen demnach nicht.