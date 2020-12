Archivierter Artikel vom 20.08.2020, 13:50 Uhr

Rittersdorf(dpa/lrs)

Junger Autofahrer kollidiert mit Lastwagen und stirbt

Rittersdorf(dpa/lrs). Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist bei Rittersdorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm) mit seinem Wagen gegen einen Lastwagen geprallt und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Fahrer am Donnerstagvormittag auf einer Landstraße auf dem Weg nach Rittersdorf. Aus bislang unklarer Ursache kollidierte sein Auto mit einem entgegenkommenden Lkw. Der 18-Jährige wurde in dem Wrack seines Autos eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Dem Sprecher zufolge blieb der Lkw-Fahrer unverletzt. Ein von der Staatsanwaltschaft beauftragtes Gutachten soll nun den Unfallhergang klären.