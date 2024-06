Junge in Bus gegen Kopf geschlagen

ARCHIV - Ein Rettungswagen mit der Aufschrift "Rettungsdienst". In Kaiserslautern soll ein Kind in einem Bus von einem Mann geschlagen und verletzt worden sein.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Die Polizei sucht nach einem Mann, der in einem Linienbus in Kaiserslautern einen Jungen geschlagen und leicht verletzt haben soll. Nach den bisherigen Ermittlungen habe der Unbekannte dem Zwölfjährigen beim Aussteigen mehrfach mit der Faust gegen den Kopf geschlagen, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Kind wurde anschließend in einem Rettungswagen versorgt. Von dem mutmaßlichen Täter fehlte zunächst jede Spur. Weitere Informationen zum Tathergang am Donnerstagmorgen teilte die Polizei nicht mit. Die Ermittler suchen nach Zeugen.

