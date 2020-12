Archivierter Artikel vom 28.04.2020, 11:50 Uhr

Mainz

Junge: Brauchen nachvollziehbarere Corona-Bestimmungen

Nach Ansicht des rheinland-pfälzischen AfD-Fraktionsvorsitzenden Uwe Junge braucht es in der Corona-Krise nachvollziehbarere Regelungen. Er halte etwa die Grenze von 800 Quadratmetern für Geschäfte, die wieder öffnen durften, für eine „unsinnige Bestimmung“, sagte er am Dienstag in Mainz. Auch sei nicht nachvollziehbar, warum Baumärkte offen sein dürften, Gastronomiebetriebe aber nicht. Kaum eine Branche kenne sich mit Hygiene besser aus als die Gastronomie. Schlüssigere Bestimmungen seien notwendig. „Da muss die Landesregierung jetzt nachbessern.“ Am (morgigen) Mittwoch hält Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im Landtag in Mainz eine Regierungserklärung zur Corona-Krise.