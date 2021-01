Nonnweiler

Junge bei Explosion eines Heizungskessels schwer verletzt

Bei der Explosion eines Heizungskessels in einem Einfamilienhaus in Nonnweiler (Landkreis St. Wendel) ist ein 14-jähriger Junge schwer verletzt worden. Er erlitt am Mittwochabend durch Wasserdampf und heißes Wasser schwerste Verbrennungen im Gesicht und am Oberkörper und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.