Archivierter Artikel vom 04.03.2020, 18:40 Uhr

Luxemburg

Juncker: Keine Erinnerung an Gespräch mit Geheimdienstchef

Es ist alles schon lange her. Was durften Luxemburgs Geheimdienstler vor 13 Jahren, als es wieder einmal um rätselhafte Anschläge von Bombenlegern in den 80er Jahren ging? Am Mittwoch spricht ein besonderer Zeuge vor Gericht – der frühere Regierungschef Juncker.