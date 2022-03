Jugendwettbewerb hofft auf viele Beiträge: Flut als Thema

Zusammen mit dem Landtag Rheinland-Pfalz ruft die Landeszentrale für politische Bildung junge Menschen von 13 bis 20 Jahren dazu auf, sich in kreativen Beiträgen mit der Flutkatastrophe im Ahrtal zu beschäftigen. «Die Flut wird Narben hinterlassen» ist eines von drei Themen des Schüler- und Jugendwettbewerbs. Die beiden anderen lauten «Glückwunsch zum Jubiläum! 75 Jahre Rheinland-Pfalz» sowie «Zwischen Lockdown und Restart – Leben und Lernen in einer digitalen Welt». Einsendeschluss ist der 8. April.

Im vergangenen Jahr waren etwa 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 60 Einzel- oder Gruppenbeiträgen dabei. «In vielfältigen Ausdrucksformen – ob Textarbeiten, bildnerisch oder auch digital umgesetzte Arbeiten – liefern die jungen Menschen oft unerwartete Wege, Themen zu betrachten, die uns unsere eigene Herangehensweise überdenken lassen», sagte der Direktor der Landeszentrale, Bernhard Kukatzki. Gesucht werden immer Themen, die das Bundesland besonders betreffen. Die letzte Entscheidung trifft der Landtagspräsident.

Ereignisse wie die Flutkatastrophe seien «Zäsuren, die uns dazu zwingen, innezuhalten und gegebenenfalls Kurskorrekturen vorzunehmen», sagte Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD). «Krisen erfordern oftmals, bestimmte Dinge noch einmal neu zu denken.» Darin könne auch eine Chance liegen. «Kreative Prozesse können angestoßen werden und uns ganz neue Impulse geben.»

Das Organisationsteam hofft auf eine rege Beteiligung. In den vergangenen Jahren hätten sich gerade Schulen aus dem Ahrtal rege beteiligt, sagte Sarah Scholl-Schneider von der Landeszentrale für politische Bildung. Der Wettbewerb sei aber so angelegt, dass er sich an junge Menschen in allen Regionen des Landes richte – an Schülerinnen und Schüler einer Realschule plus ebenso wie an einem Gymnasium oder an einer Berufsschule.

Das Thema der Flutkatastrophe ist zur geplanten Preisverleihung am 5. Juli besonders aktuell – rund eine Woche vor dem ersten Jahrestag. Zu den Preisen gehören eine Studienfahrt nach Berlin, die Teilnahme an einem Landtagsseminar, Tagesfahrten oder Anschaffungen für Schulklassen sowie Bücher, Spiele und Videos.

Schüler- und Jugendwettbewerb