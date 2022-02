Saarbrücken

Jugendpolitik: Saar-SPD greift Koalitionspartner CDU an

In einer Debatte um mehr politische Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche im Saarland hat die SPD den Koalitionspartner CDU frontal angegriffen. „Mich macht Ihr Umgang mit dem Anliegen traurig“, sagte die Abgeordnete Martina Holzner (SPD) am Mittwoch im Landtag in Saarbrücken. Ihr Koalitionskollege Timo Mildau (CDU) reagierte überrascht: „Koalitionsinterna müssen vielleicht nicht unbedingt hier im Plenum diskutiert und vorgebracht werden.“ Das Vorgehen Holzners finde er „nicht unbedingt in Ordnung“.