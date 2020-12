Archivierter Artikel vom 21.04.2020, 12:00 Uhr

Mainz

Jugendlicher will Krankenwagen stehlen und greift Polizei an

Bei dem Versuch, einen Rettungswagen zu kapern, ist ein Jugendlicher am Mainzer Hauptbahnhof festgenommen worden. Der 16-Jährige wehrte sich, trat nach den Beamten, spuckte sie an und beleidigte die Polizisten fortwährend, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.