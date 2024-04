Bad Dürkheim

Ermittlungen

Jugendlicher Radfahrer schwer verletzt

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt" steht auf einem Einsatzwagen eines Notarztes. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Dürkheim ist ein junger Radfahrer am Freitagabend schwer verletzt worden. An einer Kreuzung waren der Radfahrer und ein Auto zusammengestoßen, wie die Polizei am Samstag mitteile. Warum es genau zum Unfall kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.