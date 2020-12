Cochem

Jugendlicher lebensbedrohlich verletzt: Ermittlungen dauern

Nach einem Vorfall mit einem lebensbedrohlich verletzten 17-Jährigen an einem Cochemer Gymnasium laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft weiter. Wie die Polizei mitteilte, geht es um einen möglichen Körperverletzungsdelikt. Der Jugendliche war der Polizei zufolge in der Nacht auf Samstag schwer verletzt in ein Krankenhauses gebracht worden. Die Hintergründe sind bislang unklar. Zuvor hatte die „Rhein-Zeitung“ darüber berichtet.