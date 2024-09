Jugendlicher greift Mutter bei Autofahrt ins Lenkrad

Anzeige

Grünstadt (dpa/lrs) – Ein Jugendlicher hat seiner Mutter während einer Autofahrt im Landkreis Bad Dürkheim mehrmals ins Lenkrad gegriffen und so beinahe einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, sind die 46 Jahre alte Mutter und ihr 17-jähriger Sohn zuvor in Streit geraten. Der Jugendliche habe dann am Samstagabend mehrmals ins Lenkrad gegriffen und daran gezogen – das Auto prallte daraufhin fast gegen den Bordstein, verletzt wurde niemand. Bei einer anschließenden Kontrolle des Jugendlichen fanden Beamte einen Schlagring. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Waffengesetz.