Jugendliche werfen Steine auf A602 und treffen Wagen

Neben einem Polizeifahrzeug steht am 19.10.2015 auf der Schiersteiner Brücke in Mainz (Rheinland-Pfalz) ein Polizei-Container. Die Autobahn A 643 verbindet mit der Schiersteiner Brücke über den Rhein die beiden Landeshauptstädte von Hessen (Wiesbaden) und Rheinland-Pfalz (Mainz). Die 1962 fertiggestellte Brücke ist in so einem schlechten Zustand, dass sie neu gebaut werden muss. Da der Verkehr dabei weiter fließen soll, ist der Bau der neuen Brücke, als auch der Rückbau der alten, eine große Herausforderung für die Planer.