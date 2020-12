Archivierter Artikel vom 06.04.2020, 12:10 Uhr

Jugendliche verstoßen gegen Corona-Regeln: Drogen gefunden

Gau-Algesheim (dpa/lrs) – Bei der Kontrolle einer Gruppe Jugendlicher in Gau-Algesheim (Kreis Mainz-Bingen), die gegen die Regeln zur Eindämmung des Coronavirus verstoßen haben, hat die Polizei Drogen entdeckt. Bei einem der sechs Jugendlichen fanden die Beamten am Sonntagnachmittag Marihuana, Haschisch und Ecstasy, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er müsse nun mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. Auf den Rest der Gruppe kommt den Angaben zufolge ein Bußgeld zu.